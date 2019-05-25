Beykoz “2012-13 sezonunda Sarıyer altyapısından Boluspor’a aldığım ve daha sonra A takıma çıkardığım Umut Meraş ardından Boluspor’un değişmez oyuncusu oldu ve Bursaspor’a gitti. Kısa zamanda da kendini ispatlayan Umut Meraş A Milli Aday kadrosuna çağrıldı.Yolun açık olsun evlat, başarıların daim olsun” ifadeleri ile eski futbolcusunu kutladı.
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Ali Beykoz’dan Umut Meraş’a başarı dileği
Gölcükspor’u ligde tutan isim, deneyimli teknik adam Ali Beykoz, Şenol Güneş tarafından A Milli takıma çağrılan Umut Meraş’a başarı dileğinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz