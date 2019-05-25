Ali Beykoz’dan Umut Meraş’a başarı dileği

Beykoz “2012-13 sezonunda Sarıyer altyapısından Boluspor’a aldığım ve daha sonra A takıma çıkardığım Umut Meraş ardından Boluspor’un değişmez oyuncusu oldu ve Bursaspor’a gitti. Kısa zamanda da kendini ispatlayan Umut Meraş A Milli Aday kadrosuna çağrıldı.Yolun açık olsun evlat, başarıların daim olsun” ifadeleri ile eski futbolcusunu kutladı.