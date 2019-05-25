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Taşçı ve Yılmaz hasret giderdi

Karamürselli Başpehlivan Ahmet Taşçı, eski dostu Yaşar Yılmaz ile hasret giderdi. Kentimizin en eski esnaflarından pastacı Yaşar Yılmaz ile yakın dost olan Taşçı, el ense çekerek poz verirken, anı tazeledi.