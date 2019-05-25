Yaşar Yılmaz “Arkadaşım, efsane adam, Kırkpınar'da Koca Yusuf'un heykelinin yanında heykeli dikilen Taşçı ile uzun zamandır görüşmemiştim. İyi bir sohbet gerçekleştirdik. Özlemişiz” dedi.
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Taşçı ve Yılmaz hasret giderdi
Karamürselli Başpehlivan Ahmet Taşçı, eski dostu Yaşar Yılmaz ile hasret giderdi. Kentimizin en eski esnaflarından pastacı Yaşar Yılmaz ile yakın dost olan Taşçı, el ense çekerek poz verirken, anı tazeledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz