Kocaeli Kuruyemiş’in sahibi olan Şengöz ile Yaşar Altıntaş arasındaki muhabbet tabii ki Kocaelispor ağırlıklıydı. Sıkı birer Kocaelisporlu olan ikili, takımın durumu hakkında fikir alış verişinde bulunurken, bir an önce Süper Lig’e çıkılması fikrinde birleşti.
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Hüseyin Şengöz, Altıntaş’ı ağırladı
Kentimizin önemli vücut sporcularından olan Hüseyin Şengöz, Kocaelispor’un eski kaptanlarından Yaşar Altıntaş’ı kendi mekanında ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz