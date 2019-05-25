Hüseyin Şengöz, Altıntaş’ı ağırladı

Kocaeli Kuruyemiş’in sahibi olan Şengöz ile Yaşar Altıntaş arasındaki muhabbet tabii ki Kocaelispor ağırlıklıydı. Sıkı birer Kocaelisporlu olan ikili, takımın durumu hakkında fikir alış verişinde bulunurken, bir an önce Süper Lig’e çıkılması fikrinde birleşti.