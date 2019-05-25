Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:39 TSİ- Spor G: Bugün 10:41 TSİ

Kocaeli’de Engelliler Haftası coşku ile kutlandı

Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” programı Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda büyük bir coşku ile kutlandı.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Osman Günaydın, Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İlçe Protokolü ve İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlar ve öğrenciler katıldı.

GÖSTERİLER İLGİ İLE İZLENDİ

Kocaeli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri Folklor gösterisi, Suadiye Cemal Doğan ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri STEP gösterisi, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin hazırladığı Skeç ve Koro, T.A.D Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin Zeybek, Aşuk ve Maşuk gösterileri, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri Eğlenceli Alfabe ve Semazen gösterilerini başarılı bir şekilde sundu.

Bugün 10:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Oktay Balcı’nın önlenemez yükselişi mask
Oktay Balcı’nın önlenemez yükselişi
UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı mask
UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı
Hocalığa evlilik arası verdi mask
Hocalığa evlilik arası verdi
Kocaelispor taraftarları Başkan Özlü'yü ziyaret etti mask
Kocaelispor taraftarları Başkan Özlü'yü ziyaret etti
Futsal devleri Yahya Kaptan’a geliyor mask
Futsal devleri Yahya Kaptan’a geliyor
Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap mask
Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
5 araç birbirine girdi mask
5 araç birbirine girdi

GALERİ

Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL