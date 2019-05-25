Kocaeli’de Engelliler Haftası coşku ile kutlandı

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Osman Günaydın, Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İlçe Protokolü ve İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlar ve öğrenciler katıldı.

GÖSTERİLER İLGİ İLE İZLENDİ

Kocaeli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri Folklor gösterisi, Suadiye Cemal Doğan ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri STEP gösterisi, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin hazırladığı Skeç ve Koro, T.A.D Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin Zeybek, Aşuk ve Maşuk gösterileri, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri Eğlenceli Alfabe ve Semazen gösterilerini başarılı bir şekilde sundu.