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Gölcüklü basketbolcular namağlup şampiyon

2018-2019 sezonunda ilk kez oynanan U-10 Erkekler kategorisinde Gölcük Belediyespor ligi yenilgisiz şampiyon bitirdi.
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MAÇ SONU KUTLAMA

Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 2018-2019 sezonunda ilk kez oynanan U10 Erkekler Kategorisinde Gölcük Belediyespor üstün performans göstererek ligi şampiyonlukla noktaladı. Başkan Ali Yıldırım Sezer maçı izleyerek miniklere destek oldu ve onları bu büyük başarı sonrasında kutladı.

SEZER MİNİKLERİN YANINDA

Final grubunun son maçı öncesi oynadığı 12 maçı da kazanan Gölcük ekibi, Kocaeli Gelişim Spor ile karşılaştı. Maça ilgi oldukça yoğundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de maçı izleyen ailelerin arasında minik basketçilere destek oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçı 52-48’lik skorla kazanan şampiyon oldu. Başkan Sezer başarı sonrasında minikleri kutlarken, başarılarının devamını diledi.

 

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