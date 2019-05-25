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Şehit Öğretmen Ergin Komut’tan 5’i 1 yerde!

İzmit Gelişim Ligi Erkek Futsal grup maçları sona erdi yarı finale çıkan 4 takım belli oldu.

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Daha önce gruptan çıkan 2 okul, Yahya Kaptan MTAL ile Cahit Elginkan'ın rakipleri belli oldu. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Şehit Öğretmen Ergin Komut A takımı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 5-1 mağlup etti ve yarı finalde Yahya Kaptan MTAL’nin rakibi oldu. 

YUSUF VE AHMET’TEN DUBLE

Şehit Öğretmen Ergin Komut A’nın gollerini Yusuf Ramazan (2), Ahmet (2), Yusuf Kalender atarken, Necip Fazıl’ın tek sayısı Mert ile geldi. Salı günü Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak yarı final maçlarının ardından finale çıkacak takımlar belli olacak. Üçüncülük ve final maçları ise Perşembe günü oynanacak. Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını törenle verilecek. Ahmet AKAY 

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL: 5

NACİP FAZIL KISAKÜREK İMHL: 1

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Şükrü Şahin***, Ahmet Kahraman Akman***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: Ensar***, Muhammet***, Yusuf Kalender***, Yusuf Ramazan***, Ahmet***, Murat***, Mustafa***, Doğan***

NECİP FAZIL KISAKÜREK İMHL: Muhammet**, Mert***, Ebubekir**, Talha***, Abdülhalik**, Akif**, Fatih**, Berke**, Hüseyin**

GOLLER: Yusuf Ramazan (2), Ahmet (2), Yusuf Kalender (Ergin Komut), Mert (Necip Fazıl)

YARI FİNAL PROGRAMI  

28 MAYIS SALI - HASAN GEMİCİ SPOR SALONU

10.15: YAHYA KAPTAN MTAL- ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT A MTAL

11.15: CAHİT ELGİNKAN - İZMİT MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ

Bugün 10:43 TSİ - Spor

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