İzmit Gazi Lisesi farklı kazandı

Maçın başından sonuna üstün bir futbol ortaya koyan İzmit Gazi Lisesi mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gazi’nin gollerini Yiğit (3) ve Cemre attı. Bu maçta iki takım da iddiası olmadığı formalite maçından ibaretti. Ahmet AKAY
İZMİT GAZİ LİSESİ: 4
ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: 0
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Derya Şanlıtürk***, Öner Sarıkaya***
İZMİT GAZİ LİSESİ: Ömer Tunç***, Emir***, Hamza***, Yiğit****, Cemre***, Koray***, Seymen***, Kerim***
ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: Ertuğrul**, Mert Kavcı**, Enes Ege Acar**, Enes Ateş**, Yusuf ***, Oğuzhan***, Yunus Emre Dilek**
GOLLER: Yiğit (3), Cemre (1)(Gazi)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz