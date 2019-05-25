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İzmit Gazi Lisesi farklı kazandı

İzmit Gelişim Ligi Erkek Futsalda İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL B, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

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Maçın başından sonuna üstün bir futbol ortaya koyan İzmit Gazi Lisesi mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gazi’nin gollerini Yiğit (3) ve Cemre attı. Bu maçta iki takım da iddiası olmadığı formalite maçından ibaretti. Ahmet AKAY 

İZMİT GAZİ LİSESİ: 4

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: 0

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk***, Öner Sarıkaya***

İZMİT GAZİ LİSESİ: Ömer Tunç***, Emir***, Hamza***, Yiğit****, Cemre***, Koray***, Seymen***, Kerim***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: Ertuğrul**, Mert Kavcı**, Enes Ege Acar**, Enes Ateş**, Yusuf ***, Oğuzhan***, Yunus Emre Dilek**

GOLLER: Yiğit (3), Cemre (1)(Gazi)

Bugün 10:44 TSİ - Spor

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