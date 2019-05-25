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Başkanlar hazırlıklarını yapsın Aydın Ünlü gelecek

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, belediye başkanlarına seslendi. Ünlü, belediye başkanları hazırlıklarını yapsın diyerek, İstanbul seçimlerinden sonra MHP'lilere kadro verilmesi için başkanları ziyaret edeceğini belirtti.
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Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin il başkanı Aydın Ünlü, seçim öncesinde ülkücülerin kadrolara gireceğini söylemişti. Bir televizyon programına konuk olan Ünlü, "Biz buradan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ederim. Kendisi tecrübeli bir belediye başkanı. MHP'li bir ismi alarak koordinatör yapmıştır.  MHP'ye dokunan bir belediye başkanı olmuştur. Buradan diğer belediye başkanlarına sesleniyorum. Hazırlıklarını yapsınlar. İstanbul seçimlerinden sonra diğer 10 belediye başkanını MHP İl Başkanı olarak ziyaret edeceğim" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

(1)
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AKP - HAZIRLANIN SOYTARI GELİYOR

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 11:15

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