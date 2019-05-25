Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin il başkanı Aydın Ünlü, seçim öncesinde ülkücülerin kadrolara gireceğini söylemişti. Bir televizyon programına konuk olan Ünlü, "Biz buradan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ederim. Kendisi tecrübeli bir belediye başkanı. MHP'li bir ismi alarak koordinatör yapmıştır. MHP'ye dokunan bir belediye başkanı olmuştur. Buradan diğer belediye başkanlarına sesleniyorum. Hazırlıklarını yapsınlar. İstanbul seçimlerinden sonra diğer 10 belediye başkanını MHP İl Başkanı olarak ziyaret edeceğim" ifadelerine yer verdi.
Bugün 10:49 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:55 TSİ
Başkanlar hazırlıklarını yapsın Aydın Ünlü gelecek
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, belediye başkanlarına seslendi. Ünlü, belediye başkanları hazırlıklarını yapsın diyerek, İstanbul seçimlerinden sonra MHP'lilere kadro verilmesi için başkanları ziyaret edeceğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
AKP - HAZIRLANIN SOYTARI GELİYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.