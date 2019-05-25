Başkanlar hazırlıklarını yapsın Aydın Ünlü gelecek

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin il başkanı Aydın Ünlü, seçim öncesinde ülkücülerin kadrolara gireceğini söylemişti. Bir televizyon programına konuk olan Ünlü, "Biz buradan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ederim. Kendisi tecrübeli bir belediye başkanı. MHP'li bir ismi alarak koordinatör yapmıştır. MHP'ye dokunan bir belediye başkanı olmuştur. Buradan diğer belediye başkanlarına sesleniyorum. Hazırlıklarını yapsınlar. İstanbul seçimlerinden sonra diğer 10 belediye başkanını MHP İl Başkanı olarak ziyaret edeceğim" ifadelerine yer verdi.