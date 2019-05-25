Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:56 TSİ- Gündem G: Bugün 10:57 TSİ

İdlib ve Azez ile ortak iftar yapıldı

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, "Ümmet İftarı" başlığı altında İdlib ve Azez’de düzenlenen iftar programını sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, Kocaeli’de iftar açan vatandaşlarla bir araya getirdi.
mask
mask
mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri "Ümmet İftarı" başlığı altında İdlib Suriye’deki insanlara 5 bin kişilik iftar programı düzenledi. İdlib ve Azez’de düzenlenen programa gönüllü kültür teşekküllerinden bir heyet oluşturuldu. Heyet başkanlığını dönem başkanı, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Şahin Yaşlık üstlenirken iftarda, TÜGVA İl Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, KİHMED İl Başkanı Sabahattin Yamak, İHH İl Başkanı İsmail Yeşildal, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Üyesi ve Umuttepe Camii Derneği Başkanı Abdullah Binbay, İHH Başiskele Temsilcisi İlhan Altıntaş yer aldı. İftar programı aynı gün, hem İdlib hem de ilimizde yapıldı. İlimizde düzenlenen programa da dernek üyeleri katılım gösterirken, İdlib ve Azez’deki iftar programı öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaparak, ilimizde iftar açan vatandaşlarla bir araya geldiler. Ekin EKEN

Bugün 10:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - biz idlip te iftar yapmaktan başka ne yapıyoruz_ rusya destekli esad güçleri , bizim on dan fazla kontrol noktamız ve askerlerimizin bulunduğu sözde huzurlu olacak böyleyi sürekli vuruyor . RUSYA da mı aldattı yoksa bizimkileri , suriye de çok yanlış politika ile batağa saplanmamış olalım inşallah . NE ELDE ETTİĞİMİZ VEYA EDECEĞİMİZDE MEÇHUL.

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 12:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
3 gün bayram pazarı kurulacak mask
3 gün bayram pazarı kurulacak
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek mask
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek
İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı!
Kocaeli'nin 13 vekili ne kadar çalıştı? mask
Kocaeli'nin 13 vekili ne kadar çalıştı?
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım mask
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım
Mazbatası iptal edilen muhtar: Yeniden adayım mask
Mazbatası iptal edilen muhtar: Yeniden adayım
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
5 araç birbirine girdi mask
5 araç birbirine girdi

GALERİ

Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL