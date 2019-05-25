Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri "Ümmet İftarı" başlığı altında İdlib Suriye’deki insanlara 5 bin kişilik iftar programı düzenledi. İdlib ve Azez’de düzenlenen programa gönüllü kültür teşekküllerinden bir heyet oluşturuldu. Heyet başkanlığını dönem başkanı, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Şahin Yaşlık üstlenirken iftarda, TÜGVA İl Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, KİHMED İl Başkanı Sabahattin Yamak, İHH İl Başkanı İsmail Yeşildal, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Üyesi ve Umuttepe Camii Derneği Başkanı Abdullah Binbay, İHH Başiskele Temsilcisi İlhan Altıntaş yer aldı. İftar programı aynı gün, hem İdlib hem de ilimizde yapıldı. İlimizde düzenlenen programa da dernek üyeleri katılım gösterirken, İdlib ve Azez’deki iftar programı öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaparak, ilimizde iftar açan vatandaşlarla bir araya geldiler. Ekin EKEN
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İdlib ve Azez ile ortak iftar yapıldı
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, "Ümmet İftarı" başlığı altında İdlib ve Azez’de düzenlenen iftar programını sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, Kocaeli’de iftar açan vatandaşlarla bir araya getirdi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - biz idlip te iftar yapmaktan başka ne yapıyoruz_ rusya destekli esad güçleri , bizim on dan fazla kontrol noktamız ve askerlerimizin bulunduğu sözde huzurlu olacak böyleyi sürekli vuruyor . RUSYA da mı aldattı yoksa bizimkileri , suriye de çok yanlış politika ile batağa saplanmamış olalım inşallah . NE ELDE ETTİĞİMİZ VEYA EDECEĞİMİZDE MEÇHUL.
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