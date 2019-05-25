İdlib ve Azez ile ortak iftar yapıldı

Erol Demirbek - biz idlip te iftar yapmaktan başka ne yapıyoruz_ rusya destekli esad güçleri , bizim on dan fazla kontrol noktamız ve askerlerimizin bulunduğu sözde huzurlu olacak böyleyi sürekli vuruyor . RUSYA da mı aldattı yoksa bizimkileri , suriye de çok yanlış politika ile batağa saplanmamış olalım inşallah . NE ELDE ETTİĞİMİZ VEYA EDECEĞİMİZDE MEÇHUL.