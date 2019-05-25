Su kanalındaki bataklığa saplanan leyleği görenler, itfaiyeye haber verdi. Hemen olay yerine gelen itfaiye erleri, leyleği file kepçe ile bulunduğu yerden aldı. Ardından da yıkadı. İtfaiye erlerinin haber vermesi üzerine gelen zabıta ekibi de leyleği alıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Veterinerler tarafından sağlık kontrolleri yapılan leylek, çamurdan arındırıldı. Leylek, bir süre kontrol altında tutulacak.
Bugün 10:59 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:35 TSİ
Bataklığa saplanan leylek, kurtarıldı
Sanayi tesisindeki su kanalında oluşan bataklığa saplanan leylek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Temizlenen leylek, bakıma alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Su kanalındaki bataklığa saplanan leyleği görenler, itfaiyeye haber verdi. Hemen olay yerine gelen itfaiye erleri, leyleği file kepçe ile bulunduğu yerden aldı. Ardından da yıkadı. İtfaiye erlerinin haber vermesi üzerine gelen zabıta ekibi de leyleği alıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Veterinerler tarafından sağlık kontrolleri yapılan leylek, çamurdan arındırıldı. Leylek, bir süre kontrol altında tutulacak.
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz