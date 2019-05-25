CHP'li meclis üyelerine eğitim verilecek

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu tarafından, 31 Mart seçimleri sonrasında Türkiye genelinde sürdürülen ‘Belediye Meclis üyeleri için Yerel Yönetim’ adlı eğitimin Kocaeli ayağı 27 Mayıs Pazartesi Günü saat 09.00’da Kocaeli İl Örgütü binasında gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinin CHP grubu üyelerinin katılacağı eğitimde partinin yerel yönetim vizyonu ‘İnsan odaklı ve daha yaşanabilir kentler yaratmak’ başlığı çerçevesinde aktarımlar yapılacak.

EĞİTMEN KADROSU

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenecek olan eğitimler, Parti İçi Eğitim Birimi üyesi Çağlar Akay, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ülkü Koçar, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Tonguç Çoban, İsa Öztürk, Özgür Durmuş ve geçmiş dönem Körfez Belediye Meclisi üyesi Tuğman Kayalı eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Belediye meclis üyelerinin yanı sıra, ilçe örgütü başkanlarının da eğitimlere katılacağı öğrenildi.