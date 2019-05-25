İzmit’te çılgın bayram indirimi!

DERİ AYAKKABILAR 30 İLE 60 TL ARASI

İzmit’te hemen herşeye zam geldi. Ramazan ayı boyunca özellikle gıda ürünlerindeki artış dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak bayram haftasına girilirken bazı giyim firmalarının uyguladığı inanılmaz indirimler, çarşı içini şimdiden hareketlendirmeye başladı. İzmit Feridun Özbay Caddesinde (Eski Mikro Taksi Sokağı) bulunan Pabuc.Chi ayakkabı mağazası da bunlardan biri. Bayram hafasına inanılmaz indirmlerle giren Pabuc.Chi’de hakiki deri erkek ayakkabı çeşitleri 60 TL, kadın ayakkabıları ise 30, 40 ve 50 TL’ye kadar indi. Günlük ve tarz ayakkabı modellerinin yer aldığı indirimli satışlarda yaz aylarına uygun Scooter marka spor ayakkabı çeşitlerinin fiyatı da yarı yarıya düştü. Buna göre piyasada 170 TL’ye satılan şık spor ayakkabılar 80 TL oldu. Yaz aylarında uzun süre ayakta kalanlar için yumuşak tabanlı ve rahat spor ayakkabıların kullanılmasını uzmanlar öneriyor. Öte yandan bu indirimlerin stoklarla sınırlı olduğu öğrenildi. Deri ayakkabıların bayrama kalmadan tükenme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.