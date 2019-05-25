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Çocuk oyuncular sahnede devleşti

Kocaeli Bölge Tiyatrosu öncülüğünde düzenlenen “Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali”, üç farklı grubun oynadığı üç farklı oyunla bir kez daha seyircisini büyüledi.
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İlimizde 26 yıldan bu yana Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan “Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali”, 17 – 26 Mayıs tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteği ile gerçekleştiriliyor. Gelenekselleşen 26. Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali, Sabancı Kültür Merkezi sahnesinde çocuk oyuncuları ağırlıyor. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen festivalinin son günlerine gelinirken, tiyatro gösterileri devam ediyor. Festival kapsamında Cumartesi günü sahnelenen ve birer saat süren Barış Gezegeni”, “Münya Dünya”, “Uzaklar” adlı üç oyunla festivalin sonuna bir adım daha yaklaşıldı.

3 GRUP 3 OYUN

Festival kapsamında bugün (Cumartesi) Anahtar, Anonim, Artemis adlı gruplar; “Barış Gezegeni”, “Münya Dünya”, “Uzaklar” adlı oyunlar sergilendi. Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilenen tiyatro oyunlarını, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Kurucu Yönetmeni Burhan Akçin, aileler ve çok sayıda sanatsever izledi. Birbirinden yetenekli çocukların sergiledikleri performanslar seyirciyi büyüledi. Sevgi ve barış temalı oyunlar, adeta ders verir nitelikteydi. Salonda uzun süre alkış tutan izleyiciler aynı zamanda bol bol fotoğraf çekti.

YARIN SON GÜN

Festivalin son gününde 26 Mayıs Pazar günü Aksiyon, Apollon, adlı grupların oynayacağı; “Medeniyet Tiyatrosu”, “Damdaki Kemancı” adlı oyunlar sergilenecek. Saat 18:00’da İÇSES korosunun gerçekleştireceği dönem sonu konseri ile 26. Çocuk Tiyatro Festivali son bulacak. Ekin EKEN

Bugün 12:00 TSİ - Kültür-Sanat

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