Ersoy Kandemir - Atatürk DÜŞMANI ise o yönetim çıksın söylesin ben de ona göre herkesin içinde ilgililerine en ağır küfürleri edeyim,REKTÖRSEN rektörlüğünü bikeceksin,benim atamla sorunu olan da defolsun gitsin ne işi var devlet kurumlarında!