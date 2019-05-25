“DOLANDIRICILAR ARTTI”
Ramazan’da internetten yapılan yiyecek satışları yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını kaydeden Palandöken, “Ramazan paketi bağışları bile internet üzerinden yapılıyor. Ülkemizde internet alışverişleri her geçen gün artarken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Her gün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılıyor. Çünkü satış yapan markaların büyük bir çoğunluğu kurumsal olmadığı için tüketiciler karşısında muhatap bulamıyor” ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Rektör istifa etsin,bu İLDE de durmasın bence bu be terbiyesizlik ne demek 10.yıl marşını yasaklamak,KİMSİNİZ siz bu hareketleri bu İLDE yapabileceğinize inanıyorsunuz!Rektör efendi sıra sana geliyor biraz da seninle yani yaptığın görevle ilgileneyim bakalım neler çıkacak ortaya!
Ersoy Kandemir - Atatürk DÜŞMANI ise o yönetim çıksın söylesin ben de ona göre herkesin içinde ilgililerine en ağır küfürleri edeyim,REKTÖRSEN rektörlüğünü bikeceksin,benim atamla sorunu olan da defolsun gitsin ne işi var devlet kurumlarında!
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