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KOÜ'de 10. Yıl Marşı yasağı!

Odatv'ye bilgi veren kaynaklar, üniversite yönetiminin bu yıl 10. Yıl Marşı'nın söylenmesini istemediğini belirttiler. Rektörlük, dekanlara bildirimde bulunarak, bu yıl düzenlenecek törenlerde 10. Yıl Marşı'nın söylenmemesini istedi.
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Kocaeli Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerinde öğrenciler, 10. Yıl Marşı'nı söylüyorlardı. Yıllardan bu yana süren bu gelenek bu yıl okul yönetiminin ördüğü duvara çarptı. Odatv'ye bilgi veren kaynaklar, üniversite yönetiminin bu yıl 10. Yıl Marşı'nın söylenmesini istemediğini belirttiler. Rektörlük, dekanlara bildirimde bulunarak, bu yıl düzenlenecek törenlerde 10. Yıl Marşı'nın söylenmemesini istedi. Dekanlar da bu kararı hocalara duyurdu. Üniversitedeki hocalar, yönetimin aldığı bu karara tepki gösterdiler. Öğrenciler ise her sene mezuniyet töreninde okunan 10. Yıl Marşı'nı bu yıl da engellemelere rağmen okumakta kararlı.

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