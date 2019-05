AKP İl Başkanı Ellibeş: Mutlaka en iyi yapacak isim ben değilim

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmit’in kaybedilmesinin ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade ederek istifa eden eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ardından gelen ikinci heyetin belirlediği 4 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İl Başkanlığı için Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş, Zihni Yılmaz ve Abdullah Köktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün saat 14.00’de görüştü. Görüşme sonucunda Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli İl Başkanı olarak atandı.

Adı geçenler katılmadı



Ellibeş, konuyla ilgili AKP İl Binası’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekilleri Cemil Yaman, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İl başkanlığı için adı geçen Şahin Talus ve Berna Abiş açıklamada yer alırken, Mahmut Civelek, Zihni Yılmaz, Sibel Gönül, Ali Korkmaz ve eski il başkanları açıklamaya katılmadı.

Her türlü sıkıntılara göğüs gerildi



AKP İl binasına açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Öncelikle sözlerime değerli Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın size olan selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Malumunuz partimiz kurulduğu ilk günden itibaren gönül coğrafyamız için, samimiyetle büyük bir fedakarlık gösterdi. Birçoğumuzun hayal edemediği güzel projeleri hayata geçirdi. Mutlaka Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu çalışmaların başarılı olmasındaki en önemli şey milletimizin sevgisidir. Her türlü sıkıntılara göğüs gerildi. Bu anlayışı gösteren milletimize ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Teşkilatlara örnek oldu



Ellibeş, “Bunun yanında ülkemizin her yerinde örgütlenmiş teşkilatlarımız dava uğruna kenetlendi. İşte bu doğrultuda ne kadar fedakarlık yapılsa o kadar kar sayıldı. En sıkıntılı anlarda bile Sayın Cumhurbaşkanımıza dik dur eğilme denildi ve bunların sonucu alındı. Yeri geldi hain girişimlerle, yeri geldi iç ve dış düşmanlarla mücadele edildi. Ama ortaya konulan sağlam irade her engeli aşmamızda bize yol haritası oldu. Bu anlayış içerisinde Kocaeli teşkilatlarının kurulduğu ilk günden itibaren yaptıkları yadsınamaz. Göreve gelen tüm il başkanlarımız ve kurucu il başkanlarımız her daim dimdik ayakta durdu ve tüm Türkiye’deki teşkilatlara örnek oldu” dedi.

Bu süreç hepimiz adına bir imtihandı



Bugüne kadar görev yapan tüm il başkanlarına teşekkür eden Ellibeş, “Bunun yanında milletvekillerimiz ilk zamandan beri vazifelerini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız, Gençlik Kollarımız partimizin dinamikleridir. Her türlü fedakarlığı gösteren en önemli kesimlerdir. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Sonuç itibariyle Kocaeli teşkilatımız her zaman yerini koruyor. Yakın bir geçmişte il başkanımızın ayrıldığı bir süreci yaşadık. Bu süreç hepimiz adına bir imtihandı. Takriben 20 gündür, genel merkezimizden gelen heyetler çeşitli istişarelerde bulundu. Öne çıkan isimleri Ankara’ya önerdiler ve sonuç itibariyle dün İstanbul’da AK Parti il binamızda Cumhurbaşkanımız bizi ağırladı ve beni bu zor, sorumluluk isteyen görev için beni görevlendirdi” dedi.

Gün birlik ve beraberlik günüdür



“Mutlaka en iyi yapacak olan isim ben değilim” diyen Ellibeş, “Böyle bir anlayış içerisinde değilim. Ama bir takdir vardır. İsmi geçen her arkadaşımız bu onurlu görevi layıkıyla yapar. Ama genel merkezimiz, karar verici irademiz Sayın Cumhurbaşkanımız beni uygun gördü. Bundan sonra bu gemiyi, bu bayrağı takriben 2 yıl sonra yapılacak olağan genel kurula kadar limana sağlıklı bir şekilde ulaştırmaktır. Ben son 15 yıldır Gölcük’te belediye başkanı olarak çalıştım. Her daim gönül belediyeciliği yapmak gibi bir ilkem vardı. Hepimizin bildiği gibi belediyecilikte hizmet şarttır ama yeterli değildir. Bu kardeşiniz 41 yıldır Gölcük’te halkımızın isteklerini karşılamak adına mücadele etti. Bu anlayışı burada gönül siyaseti olarak devam ettireceğim. Bunu tek başıma elbette yapmayacağım. Bu takım işi, birlik işidir. Gün birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

En büyük desteği biz vereceğiz



Ellibeş, “Bir takım değerler var ki onların kaybedilmemesi gerekiyor. Bugünlerde toplumumuzda bu konuda bir erozyon yaşanıyor. Bunlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve onların getirdiği huzurdur. Bu değerleri kaybedersek huzurumuz kaybolur. Biz birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz ve huzurumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu açıdan her birinizin samimiyetinizi talep ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de AK Parti Kocaeli teşkilatları Türkiye’ye örnek olacak ve Kocaeli her zaman ki yerinde olacak. İlk etapta kısa vadeli hedefimiz 2023 olduğu için özveri göstereceğiz ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği biz vereceğiz. Bu duygular içerisinde şahsıma gösterilen bu samimi destek için teşekkür ediyorum” dedi.

MEHMET ELLİBEŞ KİMDİR?

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş 21 Ekim 1955 tarihinde Gölcük' te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gölcük' te tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler bölümünden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Erzurum'da yaptı. Mart 1978 tarihinde Gölcük Belediyesi'nde işe başladı. Sırasıyla Tahsilat Şefi, Muhasebe Şefi, Hesap İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini başarıyla yaptıktan sonra Mart 1989 tarihinde Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Başkan Yardımcılığı görevini de aralıksız olarak 15 yıl başarı ile yaptıktan sonra; 25 yıllık bilgi, birikim, deneyimli ve vizyon sahibi bir belediyeci olarak Gölcük Belediye Başkanlığına aday olmak için 30 Aralık 2003 tarihinde bu görevden ayrıldı. Mehmet Ellibeş, 28 Mart 2004 günü yapılan Genel Yerel Seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Başkan Mehmet Ellibeş, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge teşkilatı) dünya konsey üyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 1’inci Başkanvekili, Marmara Belediyeler Birliği Yaşlılar Komisyonu Üyesi, Gölcük Milli Eğitim Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Kurucu Başkanı (halen devam ediyor), Gölcük Spor Kulüp Başkanlığı (31 Aralık 2004 tarihinde sona erdi), Gölcük Kızılay Üyesi (Halen devam ediyor), Yardım Sevenler Derneği Üyesi (Halen devam ediyor), Kavaklı Spor Kulübü Üyesi (Halen devam ediyor), Gesotim Üyesi ( Halen devam ediyor ) görevlerinde de bulundu. Evli olan Mehmet Ellibeş iki çocuk babasıdır. Nuri AKÇAHARMAN