Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:36 TSİ- Gündem G: Bugün 12:37 TSİ

Ağdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesileceğini söyledi. Kesilecek ağaçların numaralandırıldığını belirten Ağdacı, "Yine bir ağaç kıyımı olacak" dedi.
mask
mask
mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesi Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını söyledi. Ağaçların numaralandırıldığını ifade eden Ağdacı, "Taş ocağı açılıp taş çıkarılacak bu 13 hektarlık alanda. O bölgede bazı ağaçlar numaralandırıldı ve o ağaçlar da netice itibariyle kesilecek. Yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek, yani yine bir ağaç kıyımı olacak orada. Hep diyoruz ki; Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor, sularımızı hoyratça kullanıyoruz ve su kaynaklarımızı da yok etme yolunda hızla ilerliyoruz. Yegane su kaynağımız olan ormanlar ve ağaçlarımız. Ormanları da yok ediyoruz, yeraltı kaynaklarımızı da kirletiyoruz malum etkenlerle" diye konuştu.

‘TAŞ OCAĞI AÇACAK BAŞKA YER Mİ YOK’

Ağdacı taşocağının başka alana açılması gerektiğini ifade ederek, “Bizim sürekli feryat etmemize rağmen, yine ağaç kıyımı devam ediyor. Orada Kuzey Marmara Otoyolu'na taş sağlamak, mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. 13 hektardan bahsediyoruz. Taş ocağı açılacak başka alan yok mu, başka bir saha yok mu? Neden oradaki ağaçlar kesiliyor? O bölgede söylenen miktarda ağaç kesildiği takdirde yine bir ekosistemin yok oluşundan söz edeceğiz" diye konuştu.

'ÇEVREDEKİ ALANLAR ETKİLENECEK'

Taş ocağının açılması durumunda çevredeki köylerin etkileneceğini belirten Ağdacı, şöyle konuştu:

"Burada taş ocağı açıldığı takdirde o bölgenin yakınında bulunan köyler de olumsuz etkilenecek. Türkiye'de ocak işletmeciliği açık patlatma yöntemiyle yapılıyor. Bu patlatma esnasında da 10 kilometre çapındaki alanda 3,3 büyüklüğünde deprem gibi sarsıntılar meydana geliyor. Bu çevrede saydığımız bütün köyler bu sarsıntıyı hissedecek ve deprem oluyormuş gibi yaşayacaklar. Burada patlatmadan dolayı çıkan tozlar havaya nüfuz edecek. Yani burada meyvecilik ve tarım yapılamayacak diğer taş ocaklarının olduğu yerlerdeki gibi. Turizm sezonu da açılıyor, insanlar nefes alabilmek için, toprağa dokunmak için ormanlık alana gidiyor. Zaten ormanlık alanlarımız çok az kaldı, bu alanları da korumamız gerekiyor."

Bugün 12:36 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
3 gün bayram pazarı kurulacak mask
3 gün bayram pazarı kurulacak
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek mask
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek
İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı!
Kocaeli'nin 13 vekili ne kadar çalıştı? mask
Kocaeli'nin 13 vekili ne kadar çalıştı?
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım mask
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım
Mazbatası iptal edilen muhtar: Yeniden adayım mask
Mazbatası iptal edilen muhtar: Yeniden adayım
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
5 araç birbirine girdi mask
5 araç birbirine girdi

GALERİ

Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL