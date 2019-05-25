Miniklerin sergisine yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Hami Projesi kapsamında Özel Tuncay Emir ve Bilgün Dereli Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları ‘Sınıfım Doğada’ sergisi Dolphin AVM’de bugün açıldı. Sergiye öğrencilerin velileri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin gösterildiği sergiye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Cüre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Hasanoğlu, İl Milli Eğitim AR-GE temsilcileri, diğer okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve velileriyle beraber öğrenci katılım gösterdi.

Veliler bol bol fotoğraf çekti

Serginin açılışını okul müdürleri ve protokol kurdele keserek yaptı. Kurdele kesme töreninin ardından Özel Tuncay Emir Anaokulu Müdürü Müzehher Atış ve Bilgün Dereli Anaokulu Müdürü Hatice Kılıçkap gelen protokole sergiyi gezdirerek öğrencilerin yaptıkları eserleri tanıttı. Öte yandan Özel Tuncay Emir ve Bilgün Dereli Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları doğa sergisine katılan veliler, kendi çocuklarının eserlerinin yanı başında bol bol fotoğraf çekildi. Nuri AKÇAHARMAN