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9 iş yerinden hırsızlığa 5 gözaltı

Gebze'de, 9 işyerine girerek elektrik direğinden, kabloya, demir kapıdan elektrikli iş aletlerine kadar birçok malzemeyi çalan 5 hırsız ile çalınan malzemeleri satın alan hurdacı yakalandı.
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Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de 9 işyerine giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, inşaat malzemesi, elektrik direği, külçe alüminyum, inşaat demiri, metal kapı, kaynak makinesi, rampa motoru ve kablo gibi birçok inşaat malzemesi ve iş aletlerini çalan 5 şüphelinin izine ulaştı. Hırsızlık yaptıkları sırada kullandıkları kamyoneti tespit eden jandarma, şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkaları bulunan S.Ş., A.K., S.K., F.K. ve D.Ş. olduğunu belirledi.

Jandarma, Gebze ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla 5 kişi ile çalınan malzemeleri satın alan hurdacılık yapan E.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D. ve D.Ş. jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.Ş., A.K., S.K. ve F.K. adliyeye sevk edildi.

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