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Özel çocuk Güngör’ün hayali gerçek oldu

Başiskele’de yaşayan 19 yaşındaki özel çocuk Muhammed Emirhan Güngör, radyo sunuculuğu hayalini gerçekleştirdi.
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Başiskele’de yaşayan 19 yaşındaki özel çocuk Muhammed Emirhan Güngör 5 yıldır hayalini kurduğu radyo sunuculuğunun tadını çıkardı. 89.5 Radyo Çağdaş’ta program sunan Berna Uytun ile iletişime geçen genç Emirhan, ardından Uytun ile birlikte birkaç gün mikrofonu kullanmayı öğrendi. Ardından Uytun ile programa çıkan Muhammed Emirhan Güngör başarılı bir şekilde programı sundu. Güngör’ün programı sunuşu sosyal medya hesabı üzerinden ve iletişim hattı üzerinden yapılan vatandaş yorumları tarafından beğeniyle karşılandı. Radyo Çağdaş sunucusu Berna Uytun ile birlikte program yapan Muhammed Emin Güngör farkındalık yarattı. Ayrıca Uytun ve Güngör her Cumartesi sabah programını birlikte sunacak.  

“5 YILLIK HAYALİMDİ” 

Program sonrası konuşan özel çocuk Muhammed Emirhan Güngör, “Bu benim 5 yıllık bir hayalimdi. Radyo ve radyoculuğu çok seviyordum. ‘Neden ben de radyocu olmayayım’ diyordum. Birçok radyo programcısına yazdım. Ya hiç cevap alamadım ya da olumsuz cevaplarla karşılaştım. Berna ablayla iletişim kurmamın ardından bu hayalim de gerçek oldu. Bugüne kadar bu hayalime kimse destek olmadı. Berna abla bana birkaç gün mikrofonu kullanmayı gösterdi. Sonra birlikte programı sunduk. Çok mutluyum” ifadeleriyle duygularını aktardı. Ekin EKEN

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