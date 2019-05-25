Aygün: Derince için sevdamız bitmeyecek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, seçim sürecinin ardından bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyarete gelen konukları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün son olarak yine kent içi ve dışından gelen misafirleri ile bir araya geldi. Başkan Aygün’ü ziyaret eden isimler arasında 26 ve 27.Dönem Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Cevheri, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, 24 ve 25. Dönem AKP Bursa Milletvekili İsmet Su ile AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Hayrettin Deniz de yer aldı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Yüce Meclis çatısı altında üç dönem görev yaptıktan sonra şimdi Derince’mize belediye başkanı olarak hizmet etme onurunu yaşıyoruz. Ülkemize, milletimize ve Derince’mize sevdamız hiç bitmeyecek. Derince’de gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliğiyle pekiştireceğiz. Beş yıllık bu hizmet sürecinde tüm kesimlerin önerilerine açık olacağız. İnsana hizmete odaklanacak, mahalle kültürünü koruyacağız. Her vatandaşımızın fikrini alarak Derince’yi birlikte yöneteceğiz” dedi.