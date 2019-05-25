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Aygün: Derince için sevdamız bitmeyecek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent içi ve dışından gelen misafirleri ile bir araya geldi. Aygün, Derince için birçok çalışma yapacaklarını söyledi 
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, seçim sürecinin ardından bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyarete gelen konukları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün son olarak yine kent içi ve dışından gelen misafirleri ile bir araya geldi. Başkan Aygün’ü ziyaret eden isimler arasında 26 ve 27.Dönem Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Cevheri, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, 24 ve 25. Dönem AKP Bursa Milletvekili İsmet Su ile AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Hayrettin Deniz de yer aldı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Yüce Meclis çatısı altında üç dönem görev yaptıktan sonra şimdi Derince’mize belediye başkanı olarak hizmet etme onurunu yaşıyoruz. Ülkemize, milletimize ve Derince’mize sevdamız hiç bitmeyecek. Derince’de gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliğiyle pekiştireceğiz. Beş yıllık bu hizmet sürecinde tüm kesimlerin önerilerine açık olacağız. İnsana hizmete odaklanacak, mahalle kültürünü koruyacağız. Her vatandaşımızın fikrini alarak Derince’yi birlikte yöneteceğiz” dedi.

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Yorumlar

(3)
03

xutkux41 - Mezarlıklar bile rezalet. Canlıları bıraktım , mezarlıklara dahi bakmıyor , oraları dahi temizlemiyorsunuz. Yeni Çınarlı Mezarlığını hali içler acısı. Belediyeye 2 kere yazı yazdım , başkana mesaj attım. Geri dönüşüm bile yok. Bu kadar saygısız ve iş bilmez bir topluluk olamaz. Siz ne ayaksınız hocam. Hiç mi allah korkunuz yok kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 16:26
02

Kasabanın Şerifi - Ne hizmeti ürettiniz.ulasim buyuksehir bazinda sıfır, temizlik sıfır, park bahceler calismasi sıfır, sosyal yardımlar hep yandasa sıfır, elle tutulur bir is yapmadiniz, acaba soylediklerine kendinde inaniyor musun? Yaninda sevki efendide millet vekilligi yapti hadi izmiti gectim. Memleket icin hangi projeleri urettiniz. YIllarca aldiniz maasi gobeginizi kasidiniz.Ben kocaelide yasayan bir yurttas olarak aldigim hizmette mennun degilim sizin gibi yöneticilerden bu yuzden size hakkimi helal etmiyorum.

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 16:00
01

Metin - sayın başkan sevdanız olabilir ama bırakında genc ve dinamik beyinler buraları yönetsin sizde torun bakın bahcenizde domates yetiştirin huzur bulursunuz.

Yanıtla . 2Beğen 25 Mayıs 14:17
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