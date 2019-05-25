MHP'de Aydın Ünlü bir daha aday

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 2020 yılında gerçekleştirilecek il kongresinde tekrardan başkan adayı olacağını katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Mecvcut ilçe başkanları ile erken olmasına rağmen konuşmaya başladıklarını belirten Ünlü, mevcut ilçe başkanları ile 2023 yılına kadar devam edileceğini aktardı.

“TABANIMA SAHİP ÇIKMAM GEREK”

MHP il ve ilçe teşkilatılarında başkan olmanın bugün daha zor olduğunu söyleyeyn Ünlü, “MHP’de ilçe başkanlığı yapmak önceden kolaymış diyoruz neye göre diyoruz. O zamanlarda kira ve teşkilatları diri tutmak kolaymış, asıl zorluk bugünmüş. Cumhur ittifakından kaynaklı gücünle oy verdiğin tabana sahip çıkmak daha zor. Bugün il başkanlığı bana ateşten gömlek, dün kolaymış. Cumhur ittifakına oy vermiş seçmenime sahip çıkmam lazım. Kendi partilime kendi dava arkadaşlarıma sahip çıkmam gerekiyor” diye konuştu.

“DELEGE KARARINI VERECEK”

Aynı tecrübe ile mi devam edeceğiz, yoksa yeni bir diyalog mu kurulacak buna delege karar verecek diyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Tabana sahip çıkan bir il başkanı mı olmuşum yoksa kendine sahip çıkan bir il başkanım olmuşum? Aynısı ilçe başkanları içinde geçerli. Buna delege karar verecek. Şimdi hizmet zamanı. Mazeret uydurmadan, kendi sandığına sahip çıkan ilçe başkanları önemli. Bu sınav daha çok zor bir sınav olacak” şeklinde konuştu.