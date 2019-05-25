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MHP'de Aydın Ünlü bir daha aday

Yaklaşan kongre üzerine yeniden aday olup olmayacağı sorulan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Tecrübe bir dönem daha devam edecek” dedi
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Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 2020 yılında gerçekleştirilecek il kongresinde tekrardan başkan adayı olacağını katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Mecvcut ilçe başkanları ile erken olmasına rağmen konuşmaya başladıklarını belirten Ünlü, mevcut ilçe başkanları ile 2023 yılına kadar devam edileceğini aktardı.

“TABANIMA SAHİP ÇIKMAM GEREK”

MHP il ve ilçe teşkilatılarında başkan olmanın bugün daha zor olduğunu söyleyeyn Ünlü, “MHP’de ilçe başkanlığı yapmak önceden kolaymış diyoruz neye göre diyoruz. O zamanlarda kira ve teşkilatları diri tutmak kolaymış, asıl zorluk bugünmüş. Cumhur ittifakından kaynaklı gücünle oy verdiğin tabana sahip çıkmak daha zor. Bugün il başkanlığı bana ateşten gömlek, dün kolaymış. Cumhur ittifakına oy vermiş seçmenime sahip çıkmam lazım. Kendi partilime kendi dava arkadaşlarıma sahip çıkmam gerekiyor” diye konuştu.

“DELEGE KARARINI VERECEK”

Aynı tecrübe ile mi devam edeceğiz, yoksa yeni bir diyalog mu kurulacak buna delege karar verecek diyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Tabana sahip çıkan bir il başkanı mı olmuşum yoksa kendine sahip çıkan bir il başkanım olmuşum? Aynısı ilçe başkanları içinde geçerli. Buna delege karar verecek. Şimdi hizmet zamanı. Mazeret uydurmadan, kendi sandığına sahip çıkan ilçe başkanları önemli. Bu sınav daha çok zor bir sınav olacak” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(4)
04

Izmitli - Bulunmayan hint kumaşı misali.Senden başka adam yok mu edep ya hu.Bırak artık gençler var

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 17:01
03

Spartacus - Yamyam birakirmi bedavadan geçiniyor yazık bunu il başkanı yapanlara

Yanıtla . 1Beğen 25 Mayıs 16:16
02

Yücel Yücel - Senin döneminde eski ülkücülerin hepsi partiden ya kendisi ayrıldı yada ayrılmak zorunda kaldı..Senin döneminde parti çoluk çocuğa kaldı.Basiretsiz yönetim şeklin bizi illallah dedirtti.Senin ve liderinin yüzünden bu partiye oy vermiyorum.Umarım İkinizde bırakıp gidersiniz adam gibi birileri gelir.

Yanıtla . 1Beğen 25 Mayıs 16:12
01

Kemal - Sanki başka işi varmış gibi

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 15:48
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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