Ev hırsızı abla kardeş polise yakalandı

Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesinde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda MOBESE ve güvenlik kameraları incelemelerinin ardından 25 suçtan sabıkalı S.Ö. (26) isimli kadın ile 12 ayrı suçtan sabıkalı ablası G.B. (29) isimli şahsın birlikte gerçekleştirdiklerini tespit etti. Girdikleri evden 2 adet çeyrek altın ve 2 bin 500 TL para çaldıkları iddia edilen kardeşlerin Yalova ilinde görülmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları takip sonucu her iki şüpheliyi yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kardeşlerin kapı zillerini çaldıkları, kimse kapıya bakmayınca kapıyı kontrol ederek kilitli değilse sert plastik ya da kredi kartı kullanarak açıp eve girerek hırsızlık yaptıkları öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki kardeş daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN