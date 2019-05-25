Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesinde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda MOBESE ve güvenlik kameraları incelemelerinin ardından 25 suçtan sabıkalı S.Ö. (26) isimli kadın ile 12 ayrı suçtan sabıkalı ablası G.B. (29) isimli şahsın birlikte gerçekleştirdiklerini tespit etti. Girdikleri evden 2 adet çeyrek altın ve 2 bin 500 TL para çaldıkları iddia edilen kardeşlerin Yalova ilinde görülmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları takip sonucu her iki şüpheliyi yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kardeşlerin kapı zillerini çaldıkları, kimse kapıya bakmayınca kapıyı kontrol ederek kilitli değilse sert plastik ya da kredi kartı kullanarak açıp eve girerek hırsızlık yaptıkları öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki kardeş daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 14:07 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
Ev hırsızı abla kardeş polise yakalandı
Derince Çenedağ Mahallesinde girdikleri bir evden 2 adet çeyrek altın ve 2 bin 500 TL para çaldıkları öne sürülen abla ve kardeşi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ömer - Nasıl bir adalet sistemimiz var ki bu kadar ceza alan kişiler aramızda ve hala suç işliyorlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.