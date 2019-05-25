'Engelli raporu' krizi

Açıklamayı yapan Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Raporu (ÇÖZGER) yetkisi alabilen hastane ve hekim sayısının az olduğunu vurguladı. Kocaeli’de bu raporu verebilen hastane ve hekim sayısına değinen Doğan, “İlimizde Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler, çözger yetkili hekimi olmadığını öne sürerek, randevu almış engelli bireylerin dahi randevuları iptal etmişlerdir. Halihazırda sağlık kurulu raporu veren hastanelerden sadece, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesinin rapor vermesi için yönlendirme yapılmakta olup, bu durum Kocaeli ilindeki engelli sayısını düşünüldüğünde sorunu çözmek bir yana sorunun daha da büyüyeceği izlenimi yaratmaktadır” dedi.

ALT YAPISIZ YÖNETMELİK

Şubat ayında resmi gazetede yayınlanan ‘Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Raporu’ yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği dönemde rapor verebilecek hastane ve hekimin olmadığını belirten Doğan, şunları söyledi:

“Bu yönetmelikle 18 yaş altı çocuklar için verilen raporların veriliş şekli ve koşulları düzenlenmiştir. Aslında raporlarda ‘engelli’ ibaresinin kaldırılmış olup, erişkinlerin ve çocukların ayrı bir şekilde değerlendirilmesi, sadece özel eğitim hizmetlerinden yararlanan bireyler için olumlu ve yerinde bir düzenleme olmuştur. Yönetmeliğin bu gibi olumlu tarafları olduğu gözlemlense de üstüne kurgulandığı yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış ÇÖZGER hekiminin yönetmeliğin ilk yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihlerde böyle bir hekimin Türkiye'de hiçbir hastanede bulunmuyor olması, yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle alt yapısı ve hazırlığı yapılmadan yürürlüğe girdiğini göstermektedir.”

‘ENGELLİ RAPORU’ KRİZİ

Engelli raporunun alınma sürecinde yaşanan sıkıntıları belirten Doğan, “182'yi arayıp engelli raporu almak için başvuran aileler randevuların dolduğu ve 15 gün sonra tekrar denemeleri gerektiği şeklinde yönlendirilmektedir. Engelli aileleri tarafından bizlere ve derneklerimize ulaşan şikayetlerde, sağlık kurulu için yönetmeliğin yayımlandığı 20 Şubat tarihinden beri randevu alamayan, buna ilaveten ne zaman randevu alacağına dair de bilgisinin olmadığını söyleyen engelli birey ve aileler olduğu görülmekte” ifadelerini kullandı.

Başvuru yapmayı başaran engellilerin de tek bir hastaneye yönlendirilmesinden dolayı sürecin uzadığını belirten Doğan, “Engelliler bir altı ay da psikologların verdiği Wisc-r testleri için randevu sırası beklemektedirler. Sağlık Kurulu raporu alabilmek için 6 ay randevu için bekleyip sağlık kurulu kabulünden sonra 6 ay daha Wisc-r testi için bekleyen 18 yaş altı çocuklarımız engellilerin yararlandığı haklardan bu süre içinde yararlanamamaktadır. 1 yıl sonunda alınan rapor en az 1 yıllık veya 2 yıllık alınmakta olup her yıl rapor telaşı ve karmaşası yaşanmasına sebep olmaktadır” ifadeleriyle yaşanan rapor krizini dile getirdi.

RAPOR ALAMAYAN MAĞDUR OLUYOR

Raporun alınmaması durumunda yaşanan sıkıntıları belirten Doğan, “Yetkilendirilmiş hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilen engelli raporu alınmadığı süre içinde 18 yaş altı engelli çocuklar eğitim haklarından, ulaşım haklarından yararlanamıyor, bakım maaşı alamıyor, istihdamdan yararlanamıyor, E-KPSS sınavına giremiyor, özel eğitim için devam ettiği okulda destek eğitim programlarından yararlanamıyor, kaynaştırma programına dahil olamıyor ve bunun getirdiği haklardan yararlanamıyor” dedi.

“TALEP EDİYORUZ”

Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu ve Kocaeli İl Engelli Meclisi adına açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, şu ifadelerle talepleri sundu:

“20 Şubat 2019 ÇÖZGER yönetmeliği ve 10 Mart 2019 tarihinde değişiklik yapılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlemeleri en kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılarak engelilerin yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesini, sağlık kurulu raporlarının, Kocaeli'de bulunan ve 20 Şubat 2019'dan önce rapor veren hastaneler tarafından yeniden verilmesini, sağlık kurulları tarafından verilen raporların, hastaneye ilk başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde verilmesini talep ediyoruz.” Ekin EKEN