Kocaelispor’un sırt reklamı olan Packet Burger’i Yeşil Siyahlılara kazandıran ve çok sayıda kombine kart satışının yanında mali anlamda yönetime en büyük katkılardan birisini sunan Özön’ün liste çalışması yaptığı ve başkanlığa aday olmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
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Volkan Özön nabız yokluyor
Kocaelispor’da 3-0 kaybedilen Yeni Çorumspor maçının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Volkan Özön’ün 14 Haziran’daki genel kurul öncesi nabız yokladığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz