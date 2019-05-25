Volkan Özön nabız yokluyor

Kocaelispor’un sırt reklamı olan Packet Burger’i Yeşil Siyahlılara kazandıran ve çok sayıda kombine kart satışının yanında mali anlamda yönetime en büyük katkılardan birisini sunan Özön’ün liste çalışması yaptığı ve başkanlığa aday olmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.