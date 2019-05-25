Türkiye finaline Kocaelispor otobüsü ile gitmek istiyorlar

EN DOĞAL TALEP

Bilindiği üzere Kocaeli’nin en başarılı kulübü olan ve kadın futbolda 2 Dünya ikinciliğinin yanında her yıl şehre Türkiye derecesi getiren kızlarımız deplasmandaki maçlara tarifeli otobüslerle gidiyordu. Mali anlamda ayakta durmakta zorlanan Yeşil Siyahlı ekibimiz, Antalya’daki final için bir talepte bulundu.

KOCAELİSPOR’DAN ONAY GEREKİYOR

Yapılan açıklamada “Finaldeki rakibimiz Kayseri Gençlerbirliği’ne Kayserispor Kulübü otobüsünü tahsis etti. Daha önce Denizlili rakibimiz Denizlispor’un otobüsü ile gelerek rakibimiz oldu. Biz de şehrimizin ağabeyi Kocaelispor’umuzun otobüsü ile Antalya’ya gitsek çok mu zor olur?” denildi. Büyükşehir, konu ile ilgili olarak Kocaelispor Kulübü ile görüşülmesi gerektiğini ifade ederken, şu an boşta olan ve her hangi seferi bulunmayan otobüsün, şampiyon maçı için kızlarımıza tahsis edilmesi için kulübe dilekçe ile başvurulması gerekiyor. Erdem ÖVÜÇ