Paşa Grubu: Delikanlı olan yüzümüze konuşur!

ZAFER KANPARA KONUŞTU

Grup adına söz alan Zafer Kanpara şunları söyledi: Bizim için sağda solda “Enver Güler katillerle geziyor” yazılıyor, ağza alınmayacak hakaretler ediliyor. Mahalle olarak bundan ciddi şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Hiç sevemedim bu lanet olasıca sosyal medya işlerini. Bizi bize kırdırıyor. Malum olay bir anda gelişti, kimsenin hiçbir şeyden haberi olmadı. Ama adımız “Katiller” oldu.

O KADARLIK ADAMLAR

Mevzunun bizimle ne ilgisi var. Münferit yaşanan bir olayı genele yaymak ne kadar haysiyetli bir yaklaşım. Bunu klavye başından değil de yüzümüze söyleyebilecek bir delikanlının da olduğunu düşünmüyoruz. Dediğimiz gibi bizden rahatsızlık duyan varsa da yerimiz yurdumuz bellidir. Ama böyle kaçak dövüşerek, erkekliğe yakışmayacak şekilde içini dökmeye çalışanlar bilsinler ki, o kadarlık değerleri vardır. Biz Kocaelispor’un peşinde köy köy, mahalle mahalle, şehir şehir dolaşmaya ve bu kulübü desteklemeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bizim kimse ile işimiz olmaz. Bizle işi olan varsa da bilmek isteriz.