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U-14’ler ne iyi ne kötü

İlimizi U-14 Türkiye şampiyonası Düzce grup merkezinde temsil eden takımlarımızdan 41 Futbol Kulübü ilk maçında İstanbul Selimiye takımını, Muhammed, Meriç ve Baran’ın golleri ile 3-1 mağlup etti.

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Temsilcimiz ikinci maçında dün Yalova Doğuspor ile grup finaline çıkma maçında karşılaşacaktı. Yalova ekibi de ilk maçında Selimiye’yi 2-0 mağlup etmişti. Düzce’deki bir diğer temsilcimiz Gebzespor ilk maçında İstanbul Damlaspor’a 2-1 mağlup oldu. Menekşe, ikinci maçında Kütahya Aragonit Büyük Saka ile karşılaşacaktı. Gebze’nin üçlü penaltılara gitmesi için Kütahyalı rakibini mağlup etmesi gerekiyordu.

KOCAELİSPOR İLK MAÇINDA ÇOK ŞANSSIZDI

Edirne’deki temsilcilerimizden Kocaelispor ilk maçında Büyükçekmece karşısında çok şanssız bir yenilgi aldı. Henüz 4. dakikada kırmızı kart gören ve üzerine de penaltı golü ile geriye düşen ekibimiz son bölümlere kadar skoru 2-1’e kadar getirdi, rakibini devirmek için elinden geleni yaptı ancak son anlarda yediği golle maçı 3-1 kaybetti. Kocaelispor ikinci maçında ise Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-2 mağlup etti. Yeşil Siyahlıların üçlü penaltılara kalması için Büyükçekmece’nin, Kapaklı’ya kaybetmesi gerekiyordu. Edirne’deki diğer ekibimiz Hisareynspor ilk maçında Lüleburgazspor’u 4-1 ile geçerken goller Ahmet Kaymak, Enes, Enes, Ahmet Geven’den geldi. Yeşil Beyazlılar ikinci maçında dün Beşyüzevlerle karşılaşacaktı.

Bugün 17:37 TSİ - Spor

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