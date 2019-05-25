Henüz 18 yaşında olmasına karşın Kırmızı Beyazlı ekibin 21 yaş alt takımının as kalecisi olan Melih’in performansı göğsümüzü kabartıyor. 10 Ağustos 2001 tarihinde Derince’de doğan Melih, Kocaeli Gençspor, Kocaeli Güneşspor, 41 FK ve Körfezspor’un ardından geçen sezon Sivasspor alt yapısına kazandırılmıştı. A takımla da antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki yıldızın geleceğin önemli kalecileri arasında yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor. Ali KÖKSAL
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Bizim Melih, Sivas’ta harikalar yarattı!
İlimizin yetenekli kalecileri arasında Melih Tüfekçi, formasını giydiği Sivasspor U-21 takımı ile çok başarılı bir sezonu geride bıraktı.
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