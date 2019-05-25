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Kızlardan klasik! FİNALDELER!

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu ilk maçında Kozan 2 Haziran Ortaokulu’nu 5-1, ikinci maçında İstanbullu rakibini de 4-3 mağlup etmeyi başardı.

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Grup son maçında Kayseri Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu’nu 5-1 mağlup eden temsilcimiz Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına kaldı. Kızlarımız dün İstanbul şampiyonu Cahit Zarifoğlu Ortaokulu ile karşı karşıya gelen ekibimiz maçı 4-1 kazandı ve adını Türkiye finaline yazdırdı.  Goller Cansu (2) ve Miray’dan (2) geldi. Kızlarımızın final maçı yarın saat 12.00’da başlayacak.

Bugün 14:40 TSİ - Spor

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