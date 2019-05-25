Grup son maçında Kayseri Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu’nu 5-1 mağlup eden temsilcimiz Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına kaldı. Kızlarımız dün İstanbul şampiyonu Cahit Zarifoğlu Ortaokulu ile karşı karşıya gelen ekibimiz maçı 4-1 kazandı ve adını Türkiye finaline yazdırdı. Goller Cansu (2) ve Miray’dan (2) geldi. Kızlarımızın final maçı yarın saat 12.00’da başlayacak.
Bugün 14:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:41 TSİ
Kızlardan klasik! FİNALDELER!
Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu ilk maçında Kozan 2 Haziran Ortaokulu’nu 5-1, ikinci maçında İstanbullu rakibini de 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz