Kızlardan klasik! FİNALDELER!

Grup son maçında Kayseri Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu’nu 5-1 mağlup eden temsilcimiz Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına kaldı. Kızlarımız dün İstanbul şampiyonu Cahit Zarifoğlu Ortaokulu ile karşı karşıya gelen ekibimiz maçı 4-1 kazandı ve adını Türkiye finaline yazdırdı. Goller Cansu (2) ve Miray’dan (2) geldi. Kızlarımızın final maçı yarın saat 12.00’da başlayacak.