Manisa’yı temsil eden ve 2. Lig’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yapılan genel kurulun ardından adını değiştirdi. Takım bundan böyle Manisa Futbol Kulübü olarak yoluna devam edecek. Öte yandan kulüp yönetimi önümüzdeki süreçte 12 bin kişilik yeni bir stat inşası için kollarını sıvadı.
Bugün 17:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Manisa da adını değiştirdi!
Manisaspor, daha önce Vestel’in sponsorluğunda Süper Lig’de mücadele etmiş ancak borçlarından dolayı tarihten silinmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz