Manisa da adını değiştirdi!

Manisa’yı temsil eden ve 2. Lig’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yapılan genel kurulun ardından adını değiştirdi. Takım bundan böyle Manisa Futbol Kulübü olarak yoluna devam edecek. Öte yandan kulüp yönetimi önümüzdeki süreçte 12 bin kişilik yeni bir stat inşası için kollarını sıvadı.