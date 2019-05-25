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CHP'den flaş iddia!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesini içeren Yüksek Seçim Kurulu kararında, AKP’nin hazırladığı ‘seçim neden iptal oldu’ başlıklı 7 Mayıs tarihli broşürde yazılanların yer aldığını açıkladı.
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Fait Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

KORSAN İFADELERLE KARŞILAŞTIK: YSK'nın 6 Mayıs'ta açıklanan kısa kararında, seçimin iptal gerekçesi sandık kurullarında memur üyelerin eksikliği idi. Biz de gerekçeli kararda bu memur üyelerin ve memur başkanların eksikliğinin seçim sonuçlarını nasıl etkilediği konusunda delillerin, maddi kanıtların yer almasını bekliyorduk. Ama bunun yerine kısa kararda sözü bile geçmeyen bir takım korsan ifadelerle gerekçeli kararda karşılaştık.

1 GÜN SONRA BROŞÜRDE: Kısa kararın yayınlandığı 6 Mayıs’tan tam 1 gün sonra AKP'nin ‘seçim neden iptal edildi' başlıklı broşürü var. 7 Mayıs’ta İstanbul’da tedavüle sokuldu. Bu broşürün başında ‘YSK, itiraz konusu edilen, hem sandık kurulu hem sandık başkanları memur üye konusundaki, buraya kadar tamam, hem de oy sayım ve döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri tespit etmiş'. Böyle bir şey yok. Kısa kararda bu ifadeler yok. Sadece sandık kurulu ve başkanları ile ilgili memur üyelerin durumu var. Ama bir de baktık gerekçeli karara daha 7 Mayıs’ta yazılan bu ifade aynen girmiş. Bu kararın nerede yazıldığı belli.

12 SAYFAYI 7 ÜYE YAZAMADI: 250 küsür sayfa karar yazılmış. Bunun önemli bir kısmı muhalefet şerhi. 200 sayfası bir sürü tespit. Topu topu 12 sayfa var. Bu 12 sayfayı da 7 üye yazamamış. Çünkü bu minareye bir türlü kılıf bulamamışlar. Onu da Saray yazmış bunların eline vermiş, bunlar da imzalamışlar. Sonuçta imzasız mühür oy sayım döküm cetvelleri karara girince, tam bir hukuksuzluk ortaya çıkmış.

BUNUN ADI SANDIK DARBESİDİR: Kararda memur olmayan sandık kurulu başkanlarının seçimin neticesine nasıl tesir ettiklerine dair tek bir somut bulgu yok. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçim, sandık kurullarının oluşumunda hata var denilerek iptal edilmiş oldu. Bunun adı sandık darbesidir.

AKP YİNE Mİ İTİRAZ EDECEK?

Sandıklarda görevli olan ve memur olmayan üyelerle ilgili AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ‘itiraz etsinler değiştirsinler' yönündeki açıklamasıyla ilgili Öztrak, “Açıkçası, memur olmayan üyeler nedeniyle itiraz edip seçimi iptal ettiren AKP'nin adayının söylediği bu laflar ilginç. Biz tabi ki itiraz edeceğiz. Bundan sonra yeni bir YSK darbesi ile milli iradenin çalınmasının önlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu itirazları da yapacağız. Ama Binali Bey'in söylemiş olduğu bu laf gerçekten ilginç. Yani demek ki onlar itiraz etmeyecekler, eğer seçimi kaybederlerse bir daha masada aynı iddiaları dile getirerek seçimi kapabilmek için bunu kullanacaklar. Bu bir başka şeyi daha çağrıştırıyor. Sandık başında memur olmayan başkanları nereden tespit ettiler. Bir anda bunlar nasıl ortaya çıktı. Acaba bunlar bir önceki seçimi kapabilmek için konulmuş olan mayınlar mıydı? Seçimi kaybedince de bu mayınlar ortaya mı çıkarıldı diye insan düşünmeden edemiyor” değerlendirmesini yaptı.

Bugün 15:04 TSİ - Siyaset

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