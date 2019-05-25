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Kordsa emeklileri iftarda buluştu

Kordsa emeklileri ve çalışanları Mustafa Kemal Bozkurt ve Bekir Selvi tarafından organize edilen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Eski dostlar keyifli bir akşam yaşadı
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Kordsa emeklileri ve çalışanları her sene düzenledikleri iftar yemeklerinin bir yenisinde bir araya geldi. Akmeşe Zirve Et Tesileri’nde gerçekleştirilen iftar programına Kordsa Üretim Eski Direktörü Akif Azizoğlu, Mehmet Ali Paşa Muhtarı Yaşar Doğan, Üretim ve Eğitim Formeni Bekir Selvi, Bakım Destek Müdürlüğü Koordinatörü Hayri Karakodak, emekli Kordsalılar ve çok sayıda davetli katıldı.

HASRET GİDERDİLER

Bol bol sohbet eden ve hasret gideren Kordsa emeklileri, eski günleri tekrar hatırladı. İftar yemeğinde bir araya gelmenin heyacanını yaşayan arkadaşlar, keyifli saatler geçirdi. Kordsa emeklileri, organizasyonun planlayıcısı ve düzenleyicileri Bekir Selvi ve Mustafa Kemal Bozkurt’a ile Zirve Et’in sahibi Necdet beye teşekkür ederken, bu tür organizasyonun insanlar arasındaki birlikteliği sıklaştırdığını vurguladılar.

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