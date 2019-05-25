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Kandıra turizmi için seferberlik başlıyor

Kandıra Turizm Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, dernek üyelerinden Kandıra turizminin nasıl ileriye götürelebileceği hakkında fikir aldı
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Kandıra Turizm Derneği, ilçenin dinamiklerini ve yapı taşlarını bir araya getirmek, Kandıra’nın turizmdeki önemine dikkat çekmek adına yürüttüğü çalışmalara iftar programı ile devam etti. Kerpe’de iftar programı düzenleyen dernek, başta Kaymakam Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kerpe Mahallesi Muhtarı Adnan Dursun olmak üzere çok sayıda davetliyi iftarda ağırladı.  

‘İLETİŞİM HALİNDEYİZ’

İftar programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, “Kandıramız doğal güzellikleriyle, organik tarımıyla ve sahilleriyle turistlerin göz bebeği konumunda. Kaymakamımız Mehmet Ünal ve Başkanımız Adnan Turan ile sık sık turizm konusunda görüşüyoruz. Bugün de bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

‘YELPAZE GENİŞLİYOR’ 

Her geçen gün hizmet yelpazesini biraz daha genişlettiklerini belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise, “Hizmet yelpazemizi vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda genişletiyoruz. Çalışmalarımıza vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yön veriyoruz. Kaymakamımız sayın Mehmet Ünal ve muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Yürüteceğimiz çalışmalarla, Kandıra’da güzel hizmetlere imza atacağız” diye konuştu.

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