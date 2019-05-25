Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:19 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:22 TSİ

Seçmen hangi adayı mağdur görüyor?

Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet oranı yüzde 60 iken AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın mağduriyet oranı yüzde 40 çıktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mazbatasının iptal edilmesinden sonra açıklama yapan Ekrem İmamoğlu "16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz" demişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım da CHP'yi suçlayarak "Asıl mağdur benim" açıklamasında bulunmuştu.

"İMAMOĞLU'NA NAZARAN DAHA DÜŞÜK BİR ORANDA"

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili yaptıkları anket sonucunu paylaşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, "Seçmende bir mağdur algısı var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"O algı çıkıyor. Seçmenin büyük bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının geç verildiğini düşünüyor. YSK'nın gerekçeli kararından önce seçmenin büyük bir kısmı seçimin yenilenmesini yanlış buluyor ve istemiyor. Bu yanlış bulanların içerisinde AK Partili seçmenler de var. Dolayısıyla bu durumlar Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetini oluşturulan durumlar. Sayın Binali Yıldırım'ın da mağdur olduğunu düşünenler var ama Ekrem İmamoğlu'na nazaran daha düşük bir oranda. Anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet oranı yüzde 60 iken Binali Yıldırım'ın yüzde 40 olduğu ortaya çıktı."

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt! mask
Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt!
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu mask
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz mask
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz
Binali Yıldırım neden özür diledi? mask
Binali Yıldırım neden özür diledi?
Başkanlar hazırlıklarını yapsın Aydın Ünlü gelecek mask
Başkanlar hazırlıklarını yapsın Aydın Ünlü gelecek
30 bin oy alan adaydan İmamoğlu'na destek mask
30 bin oy alan adaydan İmamoğlu'na destek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...

GALERİ

Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL