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Marmara Denizi’nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve Tekirdağ'ın kıyı şeridinde de hissedildiği bildirildi.