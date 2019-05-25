Deprem saat 15.13’te yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı.
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Marmara Denizi’nde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve Tekirdağ'ın kıyı şeridinde de hissedildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz