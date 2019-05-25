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İnşaatlar kontrol altında

İzmit Belediyesi inşaatları sürekli kontrol altında tutuyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Denetim Birimi tarafından İzmit sınırları içeresindeki ruhsatlı yapıların projeye uygun olup olmadığı kontrol edilerek daha sonra telafisi mümkün olmayan uygulamaların önüne geçiliyor.