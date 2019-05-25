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Köy Müzesi'nde köy havası

İzmit Belediyesine ait olan Sepetçi Köyündeki müzenin Kocaeli Üniversitesinden ziyaretçileri vardı.
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Kocaeli'de tek olan İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki müzeyi Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengün Aydıngün ile öğrencileri ziyaret ettiler. Müzeden oldukça etkilendiklerini söyleyen  Aydıngün bu müzeyi herkes gelip görmeli diyerek vatandaşları Sepetçideki köy müzesine davet etti.

ESKİ KÖY HAVASI

Müzede eski köy hayatından kalma onlarca parça ürün bulunuyor. Ulaşımı oldukça kolay olan Köy Müzesinde 1883 yılına ait beşik 1950 yılına ait tekerli pulluk 1955 yılına ait hamurluk 1924 yılına ait et terazisi 1935 yılına ait su değirmen taşı 1929 yılına ait değirmen yaba orak ellik saban düven öküz arabası çıkrık kilim tezgâhı dibek taşı ibrik kandil gaz lambası ve giyim eşyaları gibi çok sayıda köy yaşamından ürünler yer alıyor.

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