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Çocuklar Ramazan etkinliklerinde eğleniyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kentin dört biryanında devam ediyor. Cumhuriyet Çocuk Parkı ve Doğu Kışlada her akşam olmak üzere köylerde dâhil İzmitin tüm mahallerinde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara Ramazan ruhu ve coşkusu yaşatılıyor.