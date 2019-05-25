Çocuklar Ramazan etkinliklerinde eğleniyor

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz meddah sema gösterileri Aşuk ile Maşuk tiyatro çocuklar için sahne şovları bilgi yarışmaları orta oyunu Nasrettin Hoca ile Ramazan hikâyeleri Pişekar ve Kavuklu İbiş ile Kavuklu sihirbaz şiir dinletileri geleneksel çocuk eğlenceleri çeşitli animasyon gösterileri yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz