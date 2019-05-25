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Çocuklar Ramazan etkinliklerinde eğleniyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kentin dört biryanında devam ediyor. Cumhuriyet Çocuk Parkı ve Doğu Kışlada her akşam olmak üzere köylerde dâhil İzmitin tüm mahallerinde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara Ramazan ruhu ve coşkusu yaşatılıyor.
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ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Özellikle çocukların yoğun  ilgi gösterdiği Ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz meddah sema gösterileri Aşuk ile Maşuk tiyatro çocuklar için sahne şovları bilgi yarışmaları orta oyunu Nasrettin Hoca ile Ramazan hikâyeleri Pişekar ve Kavuklu İbiş ile Kavuklu  sihirbaz şiir dinletileri geleneksel çocuk eğlenceleri çeşitli animasyon gösterileri yer alıyor.

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