“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”

Körfez Fen Lisesi’nin Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan eski Halk Eğitim Binasının olduğu 8 bin 64 metrekarelik alanda yeni yapılan okul binasına taşınma hazırlıklarının başlatılması üzerine Eğitim İş Körfez Temsilciliği Başkanı Dilek Fazlıoğlu tepki gösterdi. Alınan kararların ilçedeki eğitim ve öğretime bir faydasının olmadığını aksine hızla kan kaybettirdiğini ifade eden Fazlıoğlu;

UYGUN DEĞİL

“Her gün kötüye gittiği ifade edilen eğitim öğretim üzerine olumlu kararlar alınmasını beklerken hata üstüne hata yapıldığına şahit oluyoruz. Çünkü Körfez'de açılması düşünülen Tematik Lise’den vazgeçildiğini ve bu okul için yapılan binaya Körfez Fen Lisesi'nin taşınma çalışmalarına başlandığını görüyoruz. Fen Lisesi’nin mevcut yerine de İgsaş Ortaokulu’nun taşınacağı, İgsaş Ortaokulu’nun binasına da İlkokul açılacağı ifade ediliyor. Şayet bu iddialar doğruysa Fen Lisesi’nin binasının ortaokula uygun olmadığı, İgsaş Ortaokulu binasının da yüksek bir bina olduğu için ilkokul ortamına uygun olmadığı ifade ediliyor.

DERSLİK VE LABORATUAR ŞARTLARI YETERSİZ

Uyarılarımıza rağmen ısrarla iki yanlıştan bir doğru elde edilmeye çalışılmaktadır. Körfez ilçemizde ne yazık ki yönetim anlayışının bu şekilde olduğunu görüyoruz. Körfez Fen Lisesi’nin kapasite olarak yetersiz bir okula taşınmasındaki amacı anlamış değiliz. Körfez Fen Lisesi’nde özellikle Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerimizin 2 şer tane laboratuvarı bulunmaktadır. Ancak okulun taşınmasının düşünüldüğü binada ferah bir ortam bulunmamaktadır. Derslik ve yeterli laboratuar şartları ile sosyal imkanlar taşınılması düşünülen binada yetersizdir.

İHTİYACI KARŞILAYAMAMAKTA

O halde imkanların daha iyi olabileceği bir okula Fen Lisesi öğrencileri taşınmıyorsa asıl amaç nedir, bunu anlamak mümkün değil. Durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiğimizde yapılan açıklama ‘O bölgede ilkokul yok, İgsaş Ortaokulu binası da küçük bu nedenle Fen Lisesi binasına ihtiyaç var’ şeklindedir. Bunun vebalini neden Körfez Fen Lisesi çeksin. Okul fiziki şartları açısından iç ortam ve dış ortam olarak da Fen Lisesi yapısına uygun değildir. Kocaeli'deki tüm Fen Liseleri öğrenci ihtiyacını karşılayacak kapasite de yapılmışken Tematik Lise olarak planlanan okul, Körfez Fen Lisesi’nin ihtiyacını karşılayamamaktadır.

GENÇLERE YAZIK ETMEYELİM

Doğru düzgün bahçesi dahi olmayan bir okula Fen Lisesi öğrencilerinin hapsedilmesinin uygun olmayacağını düşünüyor ve bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Alınan bu yanlış kararlardan sonra Körfez ilçemizde her geçen gün eğitim öğretimin kan kaybettiğini görebiliyoruz. Lütfen yetkililer daha iyi araştırma ve planlama yaparak kararlar alsın, yoksa olan geleceğimiz/ gelecek nesillerimize olmaktadır. Gençlere yazık etmeyelim. Bu konuda yetkililerden bir açıklama bekliyoruz.” dedi.