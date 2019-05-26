"Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün BBP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Kartepe Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO’nun yanında bulunan Konak Kartepe Restaurant’ta gerçekleşen iftara BBP İl Başkanı Remzi Kaya, il yönetimi, ilçe başkanları, Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, eski başkanlar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi ve çok sayıda partili katıldı.

Soydaş ve dindarlarımıza zulmedenleri Allah kahretsin

Programın başlangıcında okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Remzi Kaya, “Hepiniz hoş geldiniz. Cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını yaşıyoruz. Eziyet, hor gören soydaş ve dindaşlarımızın olduğunu unutmayalım. Sonuç ne olursa olsun şunu asla göz ardı etmemeliyiz; Biz burada rahat yaşarken, soydaş ve dindarlarımıza zulmedenleri Allah kahretsin. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

İl teşkilatımıza teşekkür ediyorum

İftar sonrasında açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bugün sizlerle bizleri mübarek Ramazan ayında böyle güzel bir iftar sofrasında bir araya getiren Kocaeli il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Burada sadece mevcut teşkilatlarımız yok, daha önce partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız da var. Onları da burada görmekten mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Dini vecibelerini yerlerine getirememektedirler

Müslümanlara yapılan zulme değinen Destici, “Biz burada orucumuzu tutarken, maalesef bu güzellikleri yaşayamayan coğrafyalarımız var. Doğu Türkistan bu yerlerden bir tanesi. Çin zulmü altında yıllarca eziyet edilmekte; dini vecibelerini yerlerine getirememektedirler. Kafkaslar, Kırım Rusya’nın işgali altında. Filistin, Suriye ve benzer yerler. Tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız, onlar kurtuluşa erene kadar da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Her gün bir şehit haberi ile uyanıyoruz

Ramazan ayı vurgusu yapan Destici, “Ülkemiz içinde de fakirimiz, yoksulumuz, düşkünümüz var. Mübarek Ramazan ayında onları da unutmamamız gerekir. En yakınımızdakinden başlayarak onlarla da birlikte olma gayreti içerisinde gireceğiz. Ramazan’ın tadına onlarla birlikte varacağız. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Terör belası Ramazan ayı da dinlemiyor. Her gün bir şehit haberi ile uyanıyoruz. Ben bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hem ülke içinde hem de dışında, ülkemizin birliği, milletimizin birliği, devletimizin varlığı için canını vererek mücadele eden askerimizin, güvenlik güçlerimizin Allah korusun” dedi.

Asla hiç kimse aklından çözüm süreci geçirmesin

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, “Biz, rahmetli genel başkanımız Muhsin Başkanımız hep terörle mücadele konusunda şunu söylerdi: Terörü yenmek istiyorsanız iki şeyi yapacaksınız. Bunlardan ikincisi terörle müzakere değil mücadele edeceksiniz. Bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyor. Onlar dur demeden durmazlar. Onlarla yapılacak müzakerelerin terör ile mücadeleye hiçbir faydası yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır. Asla hiç kimse aklından çözüm süreci geçirmesin” dedi. Destici, “İkincisi terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekun mücadele edeceksiniz diyor. Son 4 yıldır bu uygulanıyor. Hem dağdaki, hem şehirdeki, hem belediyeye sızmışsa oradaki ile hem de mecliste. Böylece başarı elde edildi. Rahmetli genel başkanımızın ne derece doğru bir tespit yapmış olduğunu tekrar gördük. Geçmişte çözüm sürecini Türkiye’ye yaşatan akıl hocaları yine bazı kulaklara bunu fısıldıyorlar. Başarı elde etmek istiyorsanız tekrar görüşün. İmralı’dakinin avukatları ile görüşmesini, bunu asla doğru bulmuyoruz. Çünkü bunu adalet de doğru bulmaz. Kundaktaki bebeler, öğretmenler, şehit polis ve askerlerimiz, sivil vatandaşlarımız bugün anaları ile babaları ile görüşebiliyor mu da terörist başı İmralı canisinin görüşmesine izin veriliyor? Bunu doğru bulmuyoruz. Bunun siyasete de faydası yok” dedi.

Ülkemizi ve milletimizi önceleyerek siyaset yapıyoruz

HDP’ye oy verenlerin şartlanmış vaziyette olduklarını belirten Destici, “Onlar tercihlerini değiştirmezler. Bu süreç devam ederse korkarım ki eldekiler ve avuçtakiler de kaybedilebilir. Bir seçimden çıktık. Biz BBP olarak inanın bugün aldığımız oyun iki katını alabilirdik. Her yerde aday koysaydık alırdık. Partimizin çıkarını öne çıkarsaydık alabilirdik. Biz bunu yapmadık. Doğu ve Güneydoğu’da siyasi bölücülerin kazanma ihtimali olan yerlerde çıkarmadık. Biz siyaseti 3-5 fazla oy almak için yapmıyoruz. Biz siyaseti ülkenin istikbalini sonsuza kadar sürdürmek için yapıyoruz. Aynı şey ülkemizin diğer kesimleri için de geçerli. Biz ülkemizi ve milletimizi önceleyerek siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da böyle yapacağız.

Milletin aklının harekete geçtiğini görmek gerekir

31 Mart seçimleri hakkında konuşan Destici, “Bin 400 civarında seçim yeri var. Biz bunların sadece dörtte birinde aday göstermemize rağmen yüzde iki dolaylarında oy aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bir kuruş hazine yardımı almadan yaptık. 1 buçuk katrilyon yardım aldılar. 5 siyasi partiye seçim yardımı olarak verilmesini asla kabul etmiyorum. Bu kadar fakir olan ülkede bu olmaz. Yardım yapılamaz mı? Yapılır ancak sadece propagandasını yapacak kadar. Bu böyle yapılır. İnşallah önümüzdeki süreçte TBMM’de bütün bu antidemokratik uygulamalar, adaletsizlikler düzeltilir. Eğer düzeltilmezse milletin bu işlerin farkına vardığını görmek gerekir. Milletin aklının harekete geçtiğini görmek gerekir. Millet artık yanlış kimden gelirse gelsin kabul etmez. Herkesin yeni sürece, yeni devire göre bir tutum alması gerekir. Rabbim inşallah birlik, beraberlik içinde coşkulu, huzurlu, kardeşçe bir bayram geçirmeyi nasip etsin diyorum. Üstad Necip Fazıl’ın ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle, şükranla anıyorum, ruhu şad olsun” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN