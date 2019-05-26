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Otomobil bahçeye uçtu, 2 kişi ağır yaralandı

Gebze'de kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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Gebze'de kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde seyreden Cem Taşdemir yönetimindeki 41 AAZ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, Solmaz Turan'a ait iki katlı evin duvarına çarparak bahçeye devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taşdemir ile Yekta Yaman'ı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Solmaz Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz yeni yattıkları sırada büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Dışarı çıktıklarında aracın evin duvarına çarpıp bahçeye düştüğünü gördüğünü belirten Solmaz, "Otomobilin patlayabileceğinden korktum. Ev halkını dışarıya çıkardım. Daha sonra polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıları araçtan dışarıya çıkardı." diye konuştu.

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