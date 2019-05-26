Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Şaban Canbaz idaresindeki 41 TK 372 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Habibe Canbaz emniyet kemeri takmaması nedeniyle başını cama çarparak baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Habibe Canbaz’ı Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Gebze'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz