Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Şaban Canbaz idaresindeki 41 TK 372 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Habibe Canbaz emniyet kemeri takmaması nedeniyle başını cama çarparak baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Habibe Canbaz’ı Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.