Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü 24 ekip ve 105 polisin katılımıyla dün gece 22.00 ile 24.00 saatleri arasında trafik uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 386 sürücünün ve araçlarının evrakları kontrol edildi. 65 sürücü hakkında işlem yapılırken, toplam 57 bin 575 TL ceza kesildi. 10 araç ise trafikten men edildi.
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10 araç trafikten men edildi
Körfez'de, yapılan trafik uygulamasında 65 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.
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Yorumlar
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Musa Çağıran - Birileri trafikten men edilen araçlar ile ilgili aferin diyecek ekipteki vatansever polis kardeşlerine. Çoğu icra sebebi ile men edilmiştir. Neden ödeyemedin diye sorulmaz ama.
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