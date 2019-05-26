Beşduyu ailesi iftarda kaynaştı

Andız İnşaat Şirket sahibi Melike Andız Gürbüz ile ilimizin tanınmış doktorlarından Uzman Dr. Suzan Tayfun Tanıdır’ın ortak girişimi ile Kasım ayında açılan Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ailesi iftarda bir araya geldi. Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği iftar yemeğine samimi bir hava hakim oldu. 20 çalışanı ile hizmet veren rehabilitasyon merkezinin gelenekselleşmesi planlanan iftar programına çocukların da katılımı yoğun olurken iş ortamı dışında bir araya gelen çalışanlar hoş vakit geçirdi. Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ortakları Melike Andız Gürbüz ile Suzan Tayfun Tanıdır, çalışanları ve misafirleriyle tek tek ilgilenerek keyifli bir akşam geçirdiler. Ekin EKEN