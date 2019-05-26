Andız İnşaat Şirket sahibi Melike Andız Gürbüz ile ilimizin tanınmış doktorlarından Uzman Dr. Suzan Tayfun Tanıdır’ın ortak girişimi ile Kasım ayında açılan Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ailesi iftarda bir araya geldi. Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği iftar yemeğine samimi bir hava hakim oldu. 20 çalışanı ile hizmet veren rehabilitasyon merkezinin gelenekselleşmesi planlanan iftar programına çocukların da katılımı yoğun olurken iş ortamı dışında bir araya gelen çalışanlar hoş vakit geçirdi. Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ortakları Melike Andız Gürbüz ile Suzan Tayfun Tanıdır, çalışanları ve misafirleriyle tek tek ilgilenerek keyifli bir akşam geçirdiler. Ekin EKEN
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Beşduyu ailesi iftarda kaynaştı
İlimizde hizmet veren Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ailesi KOTO Sosyal Tesisleri Beytülkebap Restoran’da düzenlenen iftarda bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz