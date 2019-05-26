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Ereğli evlerinin ahşap pencereleri şekilleniyor

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapılar Büyükşehir tarafından restore ediliyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Şirin bir sahil yerleşkesi olan Ereğli bir zamanların Yeşilçam filmlerine konu olmuştu. Burada bulunan kendine has evler filmlerin vazgeçilmez mekânlarıydı. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi, restorasyon projesi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi restore ettiği yapılar dışında diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında Ereğli 5-6-7 parseldeki yapının dış sıva uygulaması biterken pencere doğramaları da takılmak üzere geldi.

AHŞAPLARIN DAYANIKLILIĞI ARTIRILIYOR

Proje kapsamında Ereğli Evleri olarak bilinen yapılar restore ediliyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ta sıva imalatları tamamlanırken ahşap doğrama işlerine başlandı. Çıpalı Konak’ın 2’nci katında ayrıca emprenye çalışmaları ile ahşabın olumsuz şartlara karşı dayanıklılığı arttırıldı. Ayrıca tek kat astar atılan pencere doğramalarının da montajı yapılmaya devam edildi.

DIŞ SIVA UYGULAMASI TAMAMLANDI

5-6-7 parsel de bulunan yapıda ise dış sıva uygulaması biterken doğrama montajı işleri başlayacak. Zemin taş temel güçlendirmesi tamamlanan yapının ahşap döşeme ve ahşap tavan kaplamaları şeklinde uygulamaları da sürüyor. 5-6-7 parseldeki yapıda pencere doğramaları gelirken 2. kat emprenye işleri de yapılacak. Tek kat astar atılarak pencere doğramalarının montajı başlayacak 5-6-7 parseldeki yapıda, dış cephede hidrolik kireç esaslı ince sıva imalatı tamamlandı.

OSMANLI TÜRK EVİ ÖZELLİĞİ

Yeni yüzleriyle tarihi evler, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

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