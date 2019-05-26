Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram Hizmet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Mescid-i Haram Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, ramazan ayının son 10 gününe girerken Mescid-i Haram'ın 74 kapısının daha açıldığı kaydedildi. Bu kapıların açılmasının ardından toplam 170 kapının ziyaretçileri karşılamak üzere hazır olduğu belirtilen açıklamada, mescidin ana kapılarındaki yoğunluğu azaltmak, ziyaretçilerin ve umrecilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atıldığı bilgisi verildi. Resmi verilere göre, ramazan ayında yaklaşık 45 milyon kişi kutsal toprakları ziyaret ediyor.
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Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı
Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayının son 10 gününe girerken Mescid-i Haram'ın 74 kapısının daha açıldığını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz