Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:02 TSİ- Spor G: Bugün 11:03 TSİ

Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi. Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı. Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bugün 11:02 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Futbolda milli mesai başlıyor mask
Futbolda milli mesai başlıyor
Paşa Grubu: Delikanlı olan yüzümüze konuşur! mask
Paşa Grubu: Delikanlı olan yüzümüze konuşur!
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı mask
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti mask
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti
İspanya Kral Kupası Valencia'nın mask
İspanya Kral Kupası Valencia'nın
Almanya Kupası Bayern Münih'in mask
Almanya Kupası Bayern Münih'in
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor

GALERİ

Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı mask
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL