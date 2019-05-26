Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:03 TSİ- Spor G: Bugün 11:04 TSİ

Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla veda etti.
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, yayımladığı mesajla veda etti. Eren, sosyal medya hesabından paylaştığı ve attığı gollerin yer aldığı bir videonun da bulunduğu mesajında, "Şampiyon Galatasaray'ımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin) ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Eren, şu görüşlerini aktardı:

"Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın ağabeyime, Ahmet ağabeyime, Ali ağabeyime ve Tuğçe'ye, fizyoterapistlere, masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe, son 5 ayı birlikte geçirdiğim 21 Yaş Altı Takımın'a ve Sertaç hoca, Ceyhun hoca, Hakan hoca, Aysel hoca ve Erdem hocaya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Ben Galatasaray'ın bir santrforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için her idman, her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun."

Bugün 11:03 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Futbolda milli mesai başlıyor mask
Futbolda milli mesai başlıyor
Paşa Grubu: Delikanlı olan yüzümüze konuşur! mask
Paşa Grubu: Delikanlı olan yüzümüze konuşur!
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı mask
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti mask
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti
İspanya Kral Kupası Valencia'nın mask
İspanya Kral Kupası Valencia'nın
Almanya Kupası Bayern Münih'in mask
Almanya Kupası Bayern Münih'in
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor

GALERİ

Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı mask
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL