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Kamyonun altında kalan iki çocuk annesi, kurtarılamadı

Körfez Mimar Sinan Okulu'nda kantinci olarak çalışan Aslı Kolay, hayata tutunamadı.
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Körfez Mimar Sinan Mahallesinde ikamet eden ve aynı mahallede eğitim verem Mimar Sinan İlköğretim Okulunda kantinde çalışan Aslı Kolay (45) geçtiğimiz cuma günü işten çıktıktan sonra motosiklet ile evine giderken arkadan bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aslı Kolay, yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Aslı Kolay’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kolay’ın cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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